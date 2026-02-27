Російські окупанти вдосвіта поцілили у готель в центрі Сум

Зранку в п'ятницю, 27 лютого, російські війська вдарили ударним безпілотником по центру Сум. Внаслідок атаки спалахнула будівля, людей евакуювали.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Читайте також Україну знову тероризують "Шахеди": де є загроза

Які наслідки ранкової атаки?

Олег Григоров розповів, що після першого влучання ворог підступно завдав повторного удару – коли на місці вже працювали рятувальники.

Внаслідок атаки сталося загоряння. Із приміщення до укриття оперативно евакуювали 50 осіб: на щастя, постраждалих немає.

Пошкоджено верхній поверх будівлі. Пожежа ліквідована,

– додав начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

Наразі усі наслідки ворожого удару в Сумах ліквідовують.

Ворог завдав два удари по центру міста / Фото: Сумська ОВА

Важливо! Оперативно про тривоги, загрозу БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Окупанти продовжують бити по Україні: останні новини