Укр Рус
24 Канал Новини України Російські окупанти вдосвіта поцілили у готель в центрі Сум
27 лютого, 08:13
2

Російські окупанти вдосвіта поцілили у готель в центрі Сум

Поліна Буянова
Основні тези
  • Російські війська вдарили безпілотником по центру Сум, спричинивши пожежу в будівлі.
  • Внаслідок атаки евакуювали 50 осіб; на щастя, постраждалих немає, а пожежу вже вдалося ліквідувати.

Зранку в п'ятницю, 27 лютого, російські війська вдарили ударним безпілотником по центру Сум. Внаслідок атаки спалахнула будівля, людей евакуювали.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Читайте також Україну знову тероризують "Шахеди": де є загроза 

Які наслідки ранкової атаки?

Олег Григоров розповів, що після першого влучання ворог підступно завдав повторного удару – коли на місці вже працювали рятувальники.

Внаслідок атаки сталося загоряння. Із приміщення до укриття оперативно евакуювали 50 осіб: на щастя, постраждалих немає.

Пошкоджено верхній поверх будівлі. Пожежа ліквідована, 
додав начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

Наразі усі наслідки ворожого удару в Сумах ліквідовують.

Ворог завдав два удари по центру міста / Фото: Сумська ОВА

Важливо! Оперативно про тривоги, загрозу БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Окупанти продовжують бити по Україні: останні новини

  • Минулої ночі, 26 лютого, російські війська завдали масованого ракетно-дронового удару по території України. Сили ППО збили понад 400 ворожих цілей.
     

  • У Запоріжжі внаслідок атаки пошкоджені 19 багатоквартирних будинків, зруйновані чотири будинки приватного сектору, а також відсутнє теплопостачання у понад 500 будинках у трьох районах міста. Загалом у Запоріжжі та Пологівському районі внаслідок атак загинула одна людина, ще дев'ятеро зазнали поранень.
     

  • Били росіяни й по Харкову. Міська влада повідомляла, що було влучання двох балістичних ракет та групи БпЛА, які пошкодили багатоквартирні житлові будинки, приватний сектор, обірвали дроти контактних мереж, перебили газопровід.