Російські окупанти від безсилля кидають гранати просто у людей, – Херсонська ОВА

28 квітня 2022 , 11:34
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В тимчасово окупованому росіянами Херсоні розігнали проукраїнський мітинг. Окупанти застосували сльозогінний газ та світлошумові гранати.

Гранати летіли просто у людей

Четверо людей зазнали травм та опіків. Про це в ефірі 24 каналу розповів глава Херсонської ОВА Сергій Хлань. 

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За його словами, рашисти кидали гранати просто у людей. Одна потрапила в ногу людині, довелося витягувати на місці. Однак одразу цього зробити не вдалося, оскільки сльозогінний газ роз'їдав очі. 

Люди втрачали свідомість. Однак пораненого евакуювала швидка допомога,
– розповів Хлань. 

Інша жінка має страшні опіки тіла. Ще двоє теж постраждали. 

"Тепер росіяни почали використовувати це не як попереджувальну зброю, як раніше, коли стріляли в повітря. Вони вже стріляють просто в людей, кидають гранати. Це безсилля і злість від того, що жоден їхній план не може реалізуватись", – додав він. 

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Автор: Аліна Оліховська