Російські окупанти відкрили вогонь по мирних жителях у Новій Каховці

27 лютого російські окупанти взяли під контроль Нову Каховку. Проте мешканці не стали мовчати та вийшли та багатотисячний мітинг в підтримку України.

У руках більшість громадян України тримає державну символіку, мітингувальники співали гімн, скандували "Україна" та закликали ворогів забиратися "додому" з їхнього міста.

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Така поведінка не сподобалася окупантам, які, схоже, ніколи не чули про свободу слова. Російські війська відкрили вогонь по цивільних жителях під час мирної демонстрації.

З відео, яке з'явилося в мережі, видно, що на акцію протесту вийшли цілі сім'ї українців, зокрема діти.

Російські війська відкрили вогонь по мирних жителях – відео BRATCHUK

Раніше про жахливу ситуацію в Новій Каховці розповідав мер міста Володимир Коваленко. Він зазначив, що мирне населення навіть не має можливості евакуюватися з Нової Каховки.

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