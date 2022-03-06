Російські окупанти відкрили вогонь по мирних жителях у Новій Каховці

6 березня 2022 , 15:51
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Джерело:

телеграм-канал BRATCHUK

27 лютого російські окупанти взяли під контроль Нову Каховку. Проте мешканці не стали мовчати та вийшли та багатотисячний мітинг в підтримку України.

У руках більшість громадян України тримає державну символіку, мітингувальники співали гімн, скандували "Україна" та закликали ворогів забиратися "додому" з їхнього міста.

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Така поведінка не сподобалася окупантам, які, схоже, ніколи не чули про свободу слова. Російські війська відкрили вогонь по цивільних жителях під час мирної демонстрації. 

З відео, яке з'явилося в мережі, видно, що на акцію протесту вийшли цілі сім'ї українців, зокрема діти.  

Російські війська відкрили вогонь по мирних жителях  – відео BRATCHUK

Раніше про жахливу ситуацію в Новій Каховці розповідав мер міста Володимир Коваленко. Він зазначив, що мирне населення навіть не має можливості евакуюватися з Нової Каховки. 

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Автор: Юлія Бабич