Російські окупанти вже вбили в Україні 215 дітей: найбільше постраждало на Донеччині
25 квітня 2022 , 08:47Читать новость на русском
Джерело:Офіс генпрокурора
Лише за офіційними даними, від початку вторгнення Росії постраждали 606 українських дітей. Реальні цифри, на жаль, можуть бути значно більшими.
Загинули щонайменше 215 дітей, 391 – поранено.
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Де найбільше постраждали дітей
- Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 124,
- Київській – 114,
- Харківській – 93,
- Чернігівській – 66,
- Херсонській – 44,
- Миколаївській – 43,
- Луганській – 37,
- Запорізькій – 27,
- Сумській – 17,
- у Києві – 16,
- Житомирській – 15.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій.
Останні поранення та втрати серед дітей
- 24 квітня росіяни обстріляли Красногорівку в Донецькій області. Загинуло двоє дівчаток 5 та 14 років.
- Згодом, 23 – 24 квітня, окупанти вкотре обстріляли Харківську область. У Чугуєві поранили 11-річного хлопчика.
- 23 квітня поранили 12-річну дитину в селі Турове Харківської області.
Крім того, загарбники пошкодили 1500 закладів освіти, 102 з них – зруйновано повністю.
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