Російські окупанти вже вбили в Україні 215 дітей: найбільше постраждало на Донеччині

25 квітня 2022 , 08:47
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Джерело:

Офіс генпрокурора

Лише за офіційними даними, від початку вторгнення Росії постраждали 606 українських дітей. Реальні цифри, на жаль, можуть бути значно більшими.

Загинули щонайменше 215 дітей, 391 – поранено. 

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Де найбільше постраждали дітей

  • Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 124,
  • Київській – 114,
  • Харківській – 93,
  • Чернігівській – 66,
  • Херсонській – 44,
  • Миколаївській – 43,
  • Луганській – 37,
  • Запорізькій – 27,
  • Сумській – 17,
  • у Києві – 16,
  • Житомирській – 15.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій.

Останні поранення та втрати серед дітей

  • 24 квітня росіяни обстріляли Красногорівку в Донецькій області. Загинуло двоє дівчаток 5 та 14 років.
  • Згодом, 23 – 24 квітня, окупанти вкотре обстріляли Харківську область. У Чугуєві поранили 11-річного хлопчика.
  • 23 квітня поранили 12-річну дитину в селі Турове Харківської області. 

Крім того, загарбники пошкодили 1500 закладів освіти, 102 з них – зруйновано повністю.

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Автор: Ольга Музика