Російські окупанти захопили п’ять СІЗО та колоній в Україні
Джерело:Міністерство юстиції України
Російські загарбники при окупації українських міст, захоплюють і місцеві СІЗО та колонії. Українська влада підтвердила п'ять таких випадків.
Загалом у зоні ведення бойових дій перебувають 33 в'язничні установи. Чи не найбільше дісталося тим, які перебувають у Маріуполі.
Варте уваги Війна йде не за планом Путіна, але він не демонструє готовність зупинитися: дані Держдепу
Після російського вторгнення до України було втрачено зв'язок з Маріупольським, Старобільським та Херсонським слідчими ізоляторами, а також Мелітопольською та Приазовською виправними колоніями.Важливо! Саме в СІЗО Мелітополя окупанти утримували міського голову Івана Федорова після його викрадення. Там він пробув п'ять днів, допоки його не обміняли на російських солдат. За його свідченнями, поки він перебував у камері, у сусідніх приміщеннях окупанти катували інших викрадених людей.
Пошкоджень через обстріли завдано Маріупольському та Чернігівському слідчим ізоляторам та ще трьом установам виконання покарань у Маріуполі, Бердянську та на Харківщині.
На час обстрілів персонал та засуджені перебувають у бомбосховищах. За цей час лише одна особа отримала легкі тілесні ушкодження.