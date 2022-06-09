Російські олігархи та їхні сім'ї масово намагаються оскаржити санкції ЄС

Євросоюз запровадив санкції проти ряду російських олігархів через військову агресію Росію в Україні. Поки в Україні гинуть військові та мирні люди, російські олігархи намагаються оскаржити санкції.

До європейських судів уже подано близько 20 позовів

Олігархи з Росії та члени їхніх сімей намагаються у судах оскаржити обмежувальні заходи з боку Європейського Союзу. Як пише Bloomberg, до європейських судів уже подано близько 20 позовів, пов'язаних із персональними санкціями.

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Повідомляється, що серед тих, хто намагається оскаржити санкції, – Роман Абрамович, Андрій Мельниченко (СУЕК), Петро Авен та Михайло Фрідман ("Альфа-Груп") та Дмитро Конов (колишній голова "СІБУРу").

Юрист Карстен Затшлер, який спеціалізується на праві ЄС, у коментарі Bloomberg зазначив, що більшість цих справ "матиме дуже обмежені шанси на успіх".

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Під санкціями ЄС понад тисяча росіян

Опозиційні російські ЗМІ повідомляють, що станом на початок червня у списках санкцій Євросоюзу було понад 1000 росіян.

Як відомо, санкції запроваджено щодо чиновників, військових, співробітників державних ЗМІ, бізнесменів та, у ряді випадків, членів їхніх сімей. Їхні активи на території ЄС заморожуються, а в'їзд до країн ЄС – заборонено.

3 червня Євросоюз остаточно схвалив 6 пакет санкції проти Росії. У рамках розширення санкцій проти Росії за воєнну агресію під обмеження потрапили ще 65 осіб та 18 компаній, повідомляє 24 канал.

Під санкції потрапила родина прессекретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова. Зокрема, його дружина – російська фігуристка Тетяна Навка, син Микола та донька Єлизавета. У санкційному списку також Аліна Кабаєва, відома як коханка Путіна.

У травні агенство dpa на основі даних від Європейської комісії інформувало, що у ЄС заморожено активів російських олігархів на близько 10 мільярдів євро. Ці кошти Україна хоче стягнути на свою користь для післявоєнної відбудови.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн допустила використання цих заморожених активів для відбудови України.

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