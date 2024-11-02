Суцільне лицемірство: що не так з акцією "російських опозиціонерів" в Берліні

Так звані "російські опозиціонери" анонсували 17 листопада у Берліні антивоєнну акцію. Вимоги активістів – вивести російські війська з України до кордонів 1991 року, судити Владіміра Путіна як військового злочинця та звільнити політв'язнів.

Втім, ця подія викликає багато питань. Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко пояснив 24 Каналу, що не так цією демонстрацією.

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У Берліні пройде акція під російським триколором

У відео, де Юлія Навальна, Володимир Кара-Мурза й Ілля Яшин закликають людей приїжджати на цей протест, йдеться про те, що в усьому винен й воює Владімір Путін, а росіяни буцімто хороші, їх не треба ображати й не можна вторгатися на російську територію.

Все це виглядає настільки наївно, інфантильно й лицемірно. Є великі сумніви, що ця акція надихне людей у Росії. Насправді це велика профанація і небажання підтримувати ЗСУ,

– сказав російський опозиційний журналіст.

Хоча лише українська армія може відкинути війська Путіна до кордонів 1991 року. За його словами, цю думку треба просувати, зокрема, у голови західних політиків, адже відсутність цієї ідеї – головна проблема.

Важливо! Юлія Навальна невпевнена, що Захід правильно чинить, надаючи Україні зброю, адже західні "бомби влучають й по росіянах". З її логіки випливає, що росіян не треба ображати, бо вони можуть накоїти ще гіршого.

З анонсу можна зрозуміти, що протестувати збираються під російським триколором. Тобто прапор країни-агресора стане прапором протесту проти цієї агресії.

Символи мають значення. На сьогодні російський триколор по семантиці стрімко наближається до свастики,

– зазначив Яковенко.

До того ж російських політв'язнів у німецьких в'язницях немає, тому яке відношення це все має до Німеччини. А марш відбуватиметься не біля посольства Росії у Німеччині.

Виникає кілька питань, а від кого ці люди збираються це вимагати у Німеччині? Від Олафа Шольца? Канцлер Німеччини повинен вивезти війська, посадити Путіна й звільнити політв'язнів?

– додав російський опозиційний журналіст.

Водночас російський актор, який підтримує режим Путіна, став одним із номінантів на престижну кінопремію Gotham Awards 2024.