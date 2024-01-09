Російські пілоти жалілися на холод та просили дрова на аеродром: українці їх красиво потролили

Пілоти країни-агресорки жалілися через низькі температури на аеродромі "Міллєрово". Льотчики окупаційної російської армії просили прислати їм дрова, щоб топити піч.

Російські пілоти також просили, щоб їм відправили автомобільний акумулятор. Відповідне прохання опублікував один з ворожих телеграм-каналів, який веде колишній льотчик армії Росії.

Читайте також ЗСУ вразили аеродром "Саки": де розташований об'єкт та чим він важливий

Як відреагували соцмережі

У коментарях під дописом швидко з'явилися українські інтернет-користувачі з дотепними ідеями. Вони запитали в окупантів координати аеродрому, щоб "зігріти" ракетами російських загарбників разом з їхніми військовими літаками.

Також українці пропонували відправити до "Міллєрово" замість дров ударні безпілотники. Крім цього серед альтернативних способів "обігріву" пропонувалися брикети з тротилом. Ще пролунала пропозиція передати загарбникам неякісну та небезпечну для вживання горілку.

! Аеродром "Міллєрово" розташований у Ростовській області. На цьому військовому об'єкті перебувають російські винищувачі Су-30 та Су-34.

Пізніше автор ворожого каналу видалив допис та створив новий. Він написав, що російські пілоти отримали дрова. Крім цього вони отримали ще й догану від начальства. У такий спосіб керівництво покарало льотчиків за публічне прохання про допомогу.

Жителі Росії стали мерзнути