Російські пілоти жалілися на холод та просили дрова на аеродром: українці їх красиво потролили
Джерело:OBOZ.ua
Пілоти країни-агресорки жалілися через низькі температури на аеродромі "Міллєрово". Льотчики окупаційної російської армії просили прислати їм дрова, щоб топити піч.
Російські пілоти також просили, щоб їм відправили автомобільний акумулятор. Відповідне прохання опублікував один з ворожих телеграм-каналів, який веде колишній льотчик армії Росії.
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Як відреагували соцмережі
У коментарях під дописом швидко з'явилися українські інтернет-користувачі з дотепними ідеями. Вони запитали в окупантів координати аеродрому, щоб "зігріти" ракетами російських загарбників разом з їхніми військовими літаками.
Також українці пропонували відправити до "Міллєрово" замість дров ударні безпілотники. Крім цього серед альтернативних способів "обігріву" пропонувалися брикети з тротилом. Ще пролунала пропозиція передати загарбникам неякісну та небезпечну для вживання горілку.Зверніть увагу! Аеродром "Міллєрово" розташований у Ростовській області. На цьому військовому об'єкті перебувають російські винищувачі Су-30 та Су-34.
Пізніше автор ворожого каналу видалив допис та створив новий. Він написав, що російські пілоти отримали дрова. Крім цього вони отримали ще й догану від начальства. У такий спосіб керівництво покарало льотчиків за публічне прохання про допомогу.
Жителі Росії стали мерзнути
- Нещодавно у Московській області люди розпалювали багаття прямо на подвір'ях. Внаслідок сильних морозів опалювальна інфраструктура постраждала у низці міст, зокрема у Подольску та Литкаріному.
- Російські комунальники не змогли оперативно ліквідувати наслідки негоди. Місцева влада запропонувала росіянам ковдри.
- Ці інциденти прокоментував 24 Каналу російський опозиційний політик Володимир Мілов. На його думку, у Росії таких катастроф буде дедалі більше.