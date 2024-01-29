Усвідомлюють загрози: Гуменюк розповіла, де росіяни найчастіше здаються у полон

Окупанти частіше здаються у полон на Запорізькому та Східних напрямках. На Півдні є поодинокі випадки, які ретельно перевіряються. Адже це може бути пастка для ЗСУ.

Про це 24 Каналу розповіла начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, ворог усвідомлює усі загрози.

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"Вони усвідомлюють, що перехід річкою на човнах вкривається потужним вогнем з їхнього ж боку. Тому тут менше перспектив у них залишитись у живих. Вони це об'єктивно усвідомлюють. Тому масової здачі у полон ми не спостерігаємо", – пояснила вона.

Це може бути пастка

Наталія Гуменюк підкреслила, що Україна дотримується законів та звичаїв ведення війни. Якщо окупанти вирішили здатися у полон, вони знають, як це можна зробити. Зокрема, скористатися каналами зв'язку фонду "Хочу жити", який працює та інформаційно доступний фактично всім загарбникам.

Україна проводить потужну інформаційну кампанію, сповіщаючи ворога про таку можливість, розповсюджуючи листівки, QR-коди і так далі. Вони можуть собі завантажити та звернутися, передати дані про своє місцеперебування та наміри.

Але у нас зона відповідальності дещо специфічна, бо так пролягає лінія фронту. Дуже ретельно треба підходити навіть до тієї інформації, що вони готові здаватися в полон. Це може бути пастка. Тому тут робота проводиться надто зосереджено. Випадки є, але поодинокі,

– зауважила речниця.

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