Частина полонених окупантів благатиме про надання притулку в Україні, – Жданов

Цілком реально, що після перемоги України, частина російських полонених захоче залишитися тут. Адже в росії багато де значно гірший рівень життя.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, росія – це не лише москва та санкт-петербург. Є набагато гірші місцевості, де люди буквально не знають, що таке елементарні блага цивілізації.

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Вони можуть захотіти тут залишитися

На думку Жданова, російські полонені точно порівнюють рівень життя в росії та Україні. І, досить ймовірно, що після завершення війни вони будуть просити про надання притулку в Україні.

росія настільки "вєлікая страна", що в деяких населених пунктах там не те, що газу нема, але й електрика рідко коли працює. Деякі живуть в дерев'яних будинках і про туалет вдома не завжди чули.

Ви гляньте на будинки для персоналу, які окупанти побудували в Маріуполі. Це – модульні будівлі, які взагалі конструктивно не передбачають туалету, – зазначив Жданов.

Він наголошує, що росія всіляко намагається відбити бажання у власних військових здаватися в полон. Для цього ж вони вкидають відео з катуванням українського полоненого. Так вони намагаються залякати своїх солдатів, щоб ті й не думали здаватися в полон, а українців – підштовхнути на помсту.

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Нагадаємо, в ООН розпочали розслідування щодо вбивства українських військовополонених в Оленівці. Там спробують встановити усі деталі вбивства українських військових.

Раніше експерти з міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm заявили, що скоріш за все росіяни використали термобаричну зброю, щоб вбити українських військових.