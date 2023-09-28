Полонений росіянин був свідком, як окупанти застрелили "побратима" за те, що не зміг копати
Джерело:Олександр Сирський
Окупант Пушкарьов Даніїл Владіміровічь потрапив у полон до українських захисників. Він поскаржився на російське військове командування, яке знущалось та било своїх солдатів. Зокрема, росіянин став був свідком, як солдата забили та застрелили за те, що не зміг копати.
Полоненому загарбнику 23 роки, він родом з Хабаровського краю, був засуджений, мав великий термін ув‘язнення. Він розповів правду про стан справ у російській армії.
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Тих, хто тікав – розстрілювали
Росіянин зазначив, що йому запропонували "почати життя з чистого листа" ще 12 серпня, але, потрапивши до лав армії Росії, він зрозумів, що умови там "як на каторзі, гірше, аніж на зоні".
За словами полоненого окупанта, годували їх погано, постійно фізично знущалися та били командири з-поміж колишніх ув'язнених. Не давали можливості перепочити – били палками по спині. Він був свідком, як солдата забили та застрелили за те, що не зміг копати. На копання їм давали холості набої, а бойові тільки на позиціях були.
Вони б'ють через те, що ми не справляємось. Наприклад, дають 5 годин, за цей час потрібно викопати, до прикладу, 5 метрів. Не кожний вивезе. Віддихався, а там підлетіли і палкою його забили, ніби після цього він копатиме швидше. Якщо не докопав вчасно, приводять на позицію. Ходять коменданти та розбираються з тобою, б'ють. Було навіть таке, що при мені застрелили людину під час копання, бо він казав: "Не можу", плакав. Йому було 40 років,
– сказав він.
Загарбник бідкався, що з харчування на 10 осіб у них була пачка супу, декілька банок консервів, кукурудза по ложці на одного та скибка хліба. Вони не їли гарячого, адже не було часу готувати. Також не було води навіть вмитися. Вони збирали дощову воду з затоплених бліндажів, набирали в пляшки та пили через марлю. Вода була чорна.
З їхньої "зони" набрали 150 осіб, а загалом у списках було понад 800 осіб. Тих, хто тікав – розстрілювали, проводили навчання для медиків, прострілювали легені та привчали бійців до крові, відрубували руки та ноги.
Що розповідали полонені окупанти
- 24-річний Окупант Плахотьков Євгєній Гєнадієвіч був на весіллі у знайомих, йому подзвонили, що мобілізують. Пригрозили, якщо не візьме повістку, посадять за ґрати. Він заявив, що нібито навіть не думав, що потрапить в Україну. Мовляв, пообіцяли, що буде на навчаннях 6 місяців, потім начебто відправлять додому. Втім, як завжди, це виявилося російською брехнею.
- Також додав, що на навчаннях в Білорусі ходили в лісі та "закопували ка*кшки". Окупант розповів, що був в Опитному, далі направили в Кліщіївку. Зокрема, у Кліщіївці вони сиділи без їжі та води.
- Вперше за повномасштабне вторгнення до України з Росії приїхала дружина російського військовополоненого. Вона приїхала з Красноярська із двома доньками. Коли полонений загарбник побачив свою дружину, то був приголомшений. Чоловік опустив голову й мовчав, доки дружина розповідала, що в Росії військовополонені нікому не потрібні, і що її скрізь проганяли.
- Полонений Єрьомін В'ячеслав В'ячеславович заявив, що росіяни та гауляйтери активно вживають марихуану. Серед бойовиків є чимало наркоманів. У них з цього починається ранок. Наркотиками зловживає і командир його роти, а також його оточення. За словами полоненого, ці особи не воювали, а просто отримували зарплату та курили заборонені речовини.