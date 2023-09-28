Полонений росіянин був свідком, як окупанти застрелили "побратима" за те, що не зміг копати

Окупант Пушкарьов Даніїл Владіміровічь потрапив у полон до українських захисників. Він поскаржився на російське військове командування, яке знущалось та било своїх солдатів. Зокрема, росіянин став був свідком, як солдата забили та застрелили за те, що не зміг копати.

Полоненому загарбнику 23 роки, він родом з Хабаровського краю, був засуджений, мав великий термін ув‘язнення. Він розповів правду про стан справ у російській армії.

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Тих, хто тікав – розстрілювали

Росіянин зазначив, що йому запропонували "почати життя з чистого листа" ще 12 серпня, але, потрапивши до лав армії Росії, він зрозумів, що умови там "як на каторзі, гірше, аніж на зоні".

За словами полоненого окупанта, годували їх погано, постійно фізично знущалися та били командири з-поміж колишніх ув'язнених. Не давали можливості перепочити – били палками по спині. Він був свідком, як солдата забили та застрелили за те, що не зміг копати. На копання їм давали холості набої, а бойові тільки на позиціях були.

Вони б'ють через те, що ми не справляємось. Наприклад, дають 5 годин, за цей час потрібно викопати, до прикладу, 5 метрів. Не кожний вивезе. Віддихався, а там підлетіли і палкою його забили, ніби після цього він копатиме швидше. Якщо не докопав вчасно, приводять на позицію. Ходять коменданти та розбираються з тобою, б'ють. Було навіть таке, що при мені застрелили людину під час копання, бо він казав: "Не можу", плакав. Йому було 40 років,

– сказав він.

Загарбник бідкався, що з харчування на 10 осіб у них була пачка супу, декілька банок консервів, кукурудза по ложці на одного та скибка хліба. Вони не їли гарячого, адже не було часу готувати. Також не було води навіть вмитися. Вони збирали дощову воду з затоплених бліндажів, набирали в пляшки та пили через марлю. Вода була чорна.

З їхньої "зони" набрали 150 осіб, а загалом у списках було понад 800 осіб. Тих, хто тікав – розстрілювали, проводили навчання для медиків, прострілювали легені та привчали бійців до крові, відрубували руки та ноги.

Що розповідали полонені окупанти