Пріоритети окупантів змінилися: росіяни активно мінують кордон у Бєлгородській області

З початку повномасштабного вторгнення ситуація на фронту кардинально змінилася. Тепер вже росіяни вимушені готувати укріплення власних кордонів.

Також прикордонники країни-терористки почали активно скаржитися на недостатнє забезпечення підрозділів. Вони заявляють, що не готові до ймовірних рейдів

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Активність росіян на кордоні

Генштаб у своєму щоденному звіті зазначив, що окупанти досі зберігають на українсько-російському кордоні особовий склад для прикриття. Зокрема, це стосується Сіверського та Слобожанського напрямків.

Загарбники ведуть роботу з встановлення додаткового захисту на кордоні. Вони нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Також окупанти не полишають спроб завадити діяльності ЗСУ. Диверсійні групи загарбників заходять через кордон на Півночі для того, щоб не допустити перекидання військ на інші важливі ділянки фронту.

Яка ситуація на кордонах