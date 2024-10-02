Російські пропагандисти побоюються плану перемоги України. Вони усвідомлюють, що ЗСУ знищать ще величезну кількість окупантів.

На російському телебаченні активно обговорюють план перемоги України. Там бояться подальшої військової допомоги для нашої держави.

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По Росії і надалі прилітатиме

Там переконані, що Україна має ще достатню кількість резервів. Пропагандист Владімір Соловйов особливо боїться західної авіації, яку потрохи передають Україні. Він вважає, що наша держава має на озброєнні більше таких літаків, ніж раніше публічно оголошували.

Відповідно там очікують на нові удари по Росії. Щоправда, наразі Сполучені Штати так і не надали офіційного дозволу, що можна використовувати західну зброю для ударів по території країни-агресорки.

Також пропагандисти відзначили, що НАТО завжди воює, коли є перевага в повітрі. Україна також чекає, коли зможе забезпечити перевагу в повітрі. Але потім вони почали виправдовуватися, що про важливість переваги в повітрі ще раніше говорив диктатор Сталін.

Зверніть увагу! Станом на 2 жовтня Росія втратила понад 655 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 8887 ворожих танків, 17579 бойових броньованих машин, 18869 артилерійських систем, 1204 РСЗВ тощо.