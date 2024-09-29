Ставлять незручні питання: чому пропагандисти Росії почали відверто критикувати "СВО"

Росіяни та російські пропагандисти змінили риторику, почали сумніватись у владі Кремля та критикувати її. У них все більше виникає незручних питань до Владіміра Путіна.

Це відбувається на фоні того, що російський диктатор не досяг бажаних цілей у війні проти України. Ба більше, регулярні українські війська розпочали Курську операцію та контролюють частину території цієї області. Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що критика так званої "СВО" демонструє зміну відносин в Росії і силових структур до інформації, яку вони транслюють.

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Чому пропагандисти Росії почали відверто критикувати "СВО"

За словами військово-політичного оглядача, в багатьох росіян виникає питання, що невже події в Курській області відбуваються за планом Путіна, про який він говорив у 2022 році? Вже навіть відомий пропагандист Кремля Владімір Соловйов починає говорити подібною риторикою.

Вони (російські пропагандисти – 24 Канал) вже не говорять цими наративами про якусь "масштабну перемогу", а якраз навпаки,

– підкреслив Коваленко.

Військово-політичний оглядач пояснив, що російські пропагандисти та середньостатистичні росіяни перебувають під впливом, який транслюють відповідні силові структури. Тому зараз критика так званої "СВО" демонструє зміни відносин не лише між силовими структурами до тієї інформації, яку вони повинні одночасно транслювати, а й до відносин між собою та навіть з російським диктатором.

Цікаво! Російський пропагандист Соловйов нещодавно на телебаченні заговорив про відставку "верховного". Начебто це потрібно для покращення обороноздатності Росії та боротьби з корупцією.