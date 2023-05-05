Моляться, щоб США заборонили ЗСУ йти на Бєлгород: паніка на росТБ сягнула нового піка

Росіяни не на жарт налякані майбутнім українським контрнаступом. Вони детально оцінюють сили й обговорюють ймовірні напрямки у своїх ефірах. Так, "логіка" окупантів сягнула чергового апогею, бо ті цілком реально розглядають варіант наступу наших Сил оборони на Бєлгород.

Про це йшлося в ефірі програми 24 Каналу "Обережно! Зомбоящик". Росіяни навіть припустили дату початку контрнаступу.

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Самі придумали – самі спростували

Не дає окупантам спокою їхня сакральна дата 9 травня і саме на це число вони припускають початок українського контрнаступу. Малюють різні напрямки й навіть на Бєлгород.

В мережі з'явилися відео для російського сегмента, де українці крім Луганська та Донецька малюють чіткий напрямок на Бєлгород. Моя думка, навряд чи вони підуть на Бєлгород, ясно, що проводитимуть диверсійні розвідки. Але заходити на територію Росії, захоплювати старі території – американці їм заборонять,

– самі придумали чергову брехню і самі ж її спростували під час ефіру.

За традицією не обійшлося й без чергових залякувань ядерною зброєю. Мовляв, застосують, якщо раптом хтось з території іноземної держави намагатиметься зайти на Росію. Але питання – кому вона взагалі потрібна?

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Росія готова, але

Пропагандисти заспокоюють аудиторію, мовляв, Росія готова до контрнаступу. Але є певні проблеми: із засобами зв'язку, кількістю снарядів і не тільки у ПВК "Вагнер", артилерією, безпілотною авіацією. Ось це в росіян називається "готові". Тому вони готуються до не найкращого розвитку подій.

"Контрнаступ буде. Сили накопичуються і треба пропрацьовувати найгірший сценарій. Бажано, щоб в штабі Герасимова це було пропрацьовано", – відверто бідкаються у своїх ефірах окупанти.

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