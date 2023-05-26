Гіперзвук можливий лише в криках Соловйова: про що зараз істерять російські пропагандисти

Збільшення підтримки збоку союзників України та успіхи військових операцій Сил оборони змушують російських пропагандистів нервувати. Один з них – Володимир Соловйов, знову погрожує ядерною зброєю та таємничим гіперзвуком.

Робота на вбивць та диктатора суттєво відзначилась на психічному здоров’ю Соловйова. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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В одному з останніх ток-шоу Соловйов вчергове почав погрожувати ядерною зброєю і вимагав завдати превентивний удар, поки Росія залишається єдиною країною, яка володіє "гіперзвуковою" зброєю.

"Не знаю про який гіперзвук каже Соловйов. Кілька разів чув гіперзвук хіба що від нього. Це класичний приклад пропагандиста, у якого вже фляга свиснула, та великі проблеми з психічним та ментальним здоров’ям", – зазначив Тизенгаузен.

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Росія має лише два козирі

За його словами, у росіян залишились лише два козирі у рукаві: ядерна зброя та загальна мобілізація. При цьому, він не впевнений, що мобілізацію взагалі оголосять.

"У них завдання заспокоїти росіян, але виходить це погано: то рейд на Бєлгородську область, то атаки безпілотників, то удар по кораблю у Чорному морі. Істерика Соловйова прямо пропорційна ситуації на фронті. "Важка" робота у пропагандистів. Додайте сюди ще й втрату майна, яке вони нажили в країнах ненависного їм НАТО", – додав політтехнолог.

Тизенгаузен висловив сподівання, що для таких осіб, як Соловйов, буде сформовано окремий пакет санкцій, у який увійдуть усі закордонні маєтки, гроші та майно.

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