Пропагандист розхвалив Буданова прямо перед носом Соловйова

Українські спецслужби регулярно проводять успішні операції, зокрема на території Росії, демонструючи високий професіоналізм. Це визнають вже навіть російські пропагандисти.

Так, путінський посіпака, гендиректор Мосфільма Карен Шахназаров шокував зізнанням, інформує 24 Канал. В одному з випусків програми пропагандиста Владіміра Соловйова він наголосив на ювелірній роботі українських спецслужб.

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"Роблять одну за одною успішну операцію"

Фактично Карен Шахназаров визнав те, які потужні й сильні українські спецслужби. Для підтвердження своїх слів пропагандист згадав про полювання на конструкторів.

Нагадаємо, 12 грудня на Росії ліквідували російського конструктора Михайла Шатського, який був організатором робіт з модернізації ракети Х-59 та Х-69. Напередодні у Донецьку підірвали начальника Оленівської колонії Сєргєя Євсюкова.

Крім цього, генерала Ігоря Кирилова та його помічника вбили за допомогою вибухівки, закладеної в електричний самокат, що стояв біля під'їзду будинку на Рязанському проспекті в Москві, де жив генерал.

Скажемо прямо, вони (українські спецслужби – 24 Канал) дуже успішні під керівництвом Володимира Зеленського та Кирила Буданова. Вони роблять одну за одною вельми успішні операції, які розбурхують наше суспільство,

– сказав Шахназаров.

Пропагандист бідкається на проблеми з безпекою у Росії. Мабуть, розуміє, що може бути наступним. Водночас Шахназаров звернувся до директорів та конструкторів, щоб вони не світили своїми обличчями. Адже потім їх можна легко розпізнати й швидко ліквідувати.

Ви згадайте, що було у Радянському Союзі? Тоді родичі не знали, де працює їхній батько чи дід. Я закликаю самих конструкторів й директорів подумати тепер тим, як давати інтерв'ю. Можливо, вам не варто світити обличчям, адже за вами успішно йде полювання,

– додав путінський посіпака.

Крім того, він поставив у приклад Україну. Мовляв, в Україні ті, хто виробляють зброю не роздають інтерв'ю, водночас на Росії усі хочуть слави й лізуть в телевізор.

Росіян обурюють успішні операції українських спецслужб, адже вони почуваються в небезпеці. Саме тому, аби трішки вгамувати народ ФСБ заявили, що нібито затримали 4 агентів України, які готували інші ліквідації з міністерства оборони країни-агресора.