На росТБ вирішили "поділити Польщу", але швидко пригальмували

Росіяни вже не вперше проявляють свої імперіалістичні цілі. Цього разу вони зазіхнули на Польщу.

На російському телебаченні пропагандисти вже "ділили Польщу". Це не перший подібний випадок, який свідчить про те, що якщо не зупинити Росію зараз, то вона піде далі окуповувати чужі землі, пише 24 канал.

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Як пропагандисти зібралися "ділити Польщу"

Російські пропагандисти на державному телебаченні вирішили поділити Польщу. Не обійшлося без згадок Сталіна та сентенцій про те, що європейська країна "це заслужила".

Однак раптом "експерти" згадали, що перед тим, як брати Польщу, спочатку треба взяти хоча б Слов'янськ.

Випуск пропагандистів: дивіться відео

Польща визнала Росію спонсором тероризму

Ввечері 14 грудня на засіданні польського Сейму Росію визнали державою-спонсоркою тероризму. Ба більше, у резолюції є поправка, яка покладає на Росію відповідальність за катастрофу під Смоленськом.

У голосуванні на 68-му засіданні Сейму взяли участь 234 депутати. З них більшість, а саме 231 депутат, проголосували за це рішення, і лише двоє – проти. Однак зазначимо, що це – не перша спроба проголосувати за резолюцію.

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