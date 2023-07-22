Зброя "тотальної війни": що відомо про "Москіти", якими Росія хоче бити по суднах в Чорному морі

Після виходу Росії із зернової угоди, окупанти заявили про наміри знищувати будь-які кораблі в Чорному морі. Експерти кажуть, що для цього Росія може застосувати свою нову-стару розробку – ракети "Москіт".

У морі інструментами подібних атак можуть стати ракетні катери Чорноморського флоту Росії, які до цього перебували фактично "в тіні". 24 Канал аналізує, як "Москіти" загрожують суднам з українським зерном.

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Нова російська ракета в Чорному морі

Як зауважує Bloomberg, росіяни провели навчання в Чорному морі, метою яких було відпрацювання ізоляції "тимчасово закритого для судноплавства району і провели комплекс заходів із затримання судна-порушника". Щось схоже, але в бойових умовах, нині робить Іран в Оманській затоці.

Під час навчань були застосовані надзвукові протикорабельні крилаті ракети П-270 "Москіт". Журналісти Bloomberg не уточнюють назви – за них це зробили в Міноборони Росії, результати роботи вони виклали у пропагандистському відео.

Цей тип озброєння використовує, зокрема, ракетний катер ЧФ РФ "Івановєць" (проєкт 12411), що брав участь у навчаннях. Всього у росіян у Чорному морі є три катери проєкту 12411, на озброєнні яких стоять саме ракети "Москіт" (всі вони мають стати важливими цілями для ЗСУ).



Ракетний катер ЧФ РФ "Івановєць" / фото російського міноборони

Москва застосовувала "Москіти" в районі Чорного моря і раніше, щоправда, не за призначенням. У травні 2022 року росіяни обстрілювали узбережжя Миколаївської області за допомогою комбінованого удару з РСЗО "Смерч" (з касетними боєприпасами, тими самими, які Росія, за словами Путіна, не застосовувала), а також ракет "Москіт".Нині в окупантів такий трюк не пройде – спроба обстрілу "москітами" узбережжя стане останньою для носіїв цих ракет, адже катери потраплять у поле зору сил берегової оборони та систем "Нептун" і "Гарпун".



Пуск "Москіта" у Чорному морі, липень 2023 року / фото російське міноборони

Що це за комаха?

П-270 "Москіт" – це розробка ще радянських часів, виробництво тривало повноцінні три десятиліття й завершилося вже в часи Путіна.

У 2015-му "Москіт" вже активно відстрілювали в Японському морі, чим дуже дратували сусідню Японію, яка, нагадаємо, досі, де-факто, перебуває в стані війни з Росією (спадкоємицею СРСР).

В акваторії Японського моря під час тактичного навчання угруповань сил Тихоокеанського флоту кораблі Приморської флотилії різнорідних сил атакували крилатими ракетами "Москіт" надводну ціль, що імітує корабель умовного противника. Пуск двох крилатих ракет з інтервалом у кілька секунд здійснили ескадрений міноносець "Быстрый" і ракетний катер "Р-24". Обидві ракети в розрахунковий час вразили мішень – великий корабельний щит, на дистанції понад 60 кілометрів,

– звіт російського МО про навчання за участю "Москітів" влітку 2019 року.

Російські військові під час навчань розстріляли й затопили український корвет "Тернопіль". Його окупанти викрали у 2014 році під час анексії Криму. Ракета влучила в середню частину корабля вище ватерлінії та здетонувала.Окупанти не показали остаточні результати від прямого попадання ракети, проте корабель, імовірно, затонув.Ураження корвету "Тернопіль" / колаж "Мілітарного"

Дивіться відео знищення українського корвета:

Що відомо про корвет "Тернопіль" Це корвет проєкту 1124М, багатоцільовий корабель прибережної дії ВМС України. Це найновіший корвет України, який був спущений на воду ще в 2002 році.



Відзначимо, що під час анексій на бік росіян перейшов лише командир корвета Максим Ємельяненко, частина – написала рапорт на звільнення й лишилася в Криму, всі інші члени екіпажу вийшли в Одесу.

У 2023 році росіяни навіть прозвітували, що можуть збивати ці ракети самі.

Роль ворожого корабля виконував ракетний катер "Р-20", який з дистанції понад 90 кілометрів виконав пуск протикорабельної крилатої ракети "Москіт" у район перебування корвета "Резкий". Військовослужбовці радіотехнічної бойової частини "Рєзкого" своєчасно виявили пуск ракети-мішені і взяли її на супровід, а розрахунок зенітного ракетного комплексу (ЗРК) "Редут" знищив надзвукову ціль на безпечній для корабля відстані. Синхронно із ЗРК вогонь по цілі вела 100-мм артилерійська установка "А-190",

– МО РФ описує фабулу навчань в Японському морі, червень 2023 року.

Таким чином, "Москіт" – ніякий не вундерваффе, якщо їх навчилися збивати самі росіяни, нехай і в тепличних умовах. Втім, для українських ППО / ПРО це означатиме додаткове навантаження і, відповідно, нові проблеми.

Звісно, на комерційне судно не поставиш ЗРК, а тому Україні варто піднімати питання на міжнародній арені та говорити про створення коаліції по захисту судноплавства в Чорному морі.

"Москіт" здатен уражати цілі на відстані від 10 до 250 кілометрів (якщо пощастить) / фото МО РФ

Тепер "Москіти" за початковим призначенням протестували на європейському театрі воєнних дій, у Чорному морі. Експерти з видання Defence Express вважають, що ці ракети Росія застосує для реалізації сценарію "тотальної війни" на морі проти судноплавства до портів України, з метою заблокувати вивіз продовольства з нашої країни морем.

"Тотальну війну" вели проти союзників нацисти в Другій світовій, проте, в підсумку зазнали поразки, проте, попили чимало крові.

І, варто визнати, підстави так вважати дійсно існують, адже Росія йде ва-банк і кидає у бій все, що має з конвенційної зброї.

П-270 "Москіт" – основні характеристики