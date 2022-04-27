Російські ракети прилетіли у Василівку: окупанти брешуть, що це ЗСУ

27 квітня 2022 , 00:26
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Джерело:

Запорізька обласна військова адміністрація

Російські загарбники обстрілюють ракетами тимчасово окуповану Василівку. Причому, їхня головна ціль – не інфраструктура, а створення чергових фейків.

Так, за даними Запорізької обласної військової адміністрації, росіяни брешуть місцевому населенню, що ракети летять з української сторони.

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Російські ракети прилетіли у Василівку

Як повідомили у вечірньому зведенні Запорізької ОВА, сили протиповітряної оборони збили сьогодні ракету в районі села Спасівка. Утім в деяких регіонах знешкодити ворожі снаряди не вдалося. 

Зокрема, російські ракети прилетіли сьогодні у Василівку.

Таким чином окупанти вкотре намагаються переконати мирних мешканців у своїй відвертій брехні, ніби по цивільних ведуть вогонь Збройні Сили України,
– пишуть у телеграм-каналі ОВА. 

 Адміністрація додає, що жителі Василівки не вірять подібним провокаціям.

Зверніть увагу, російські  окупанти обстріляли Запоріжжя близько 7 години ранку. Дві крилаті ракети пролетіли біля Запорізької АЕС. Це могло призвести до ядерної катастрофи.


Карта бойових дій, станом на ніч проти 27 квітня / Скриншот 24 каналу 

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Автор: Юлія Бабич