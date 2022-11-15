Російські ракети вдарили по Польщі: з'явилася перша реакція Зеленського

У вівторок, 15 листопада, польські ЗМІ повідомили, у в селі Пшеводув поблизу українського кордону впали дві ракети. Президент України Володимир Зеленський прокоментував цю ситуацію.

У своєму зверненні ввечері 15 листопада президент України Володимир Зеленський прокоментував падіння двох ракет на території Польщі.

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Зеленський закликає до дій

Президент наголосив, що Україна не вперше попереджала про те, що Росія не обмежиться нашими державними кордонами. Він також пригадав, що російські ракети вже не вперше порушують повітряний простір Молдови.

Сьогодні російські ракети ударили по Польщі, по території нашої дружньої країни. Загинули люди. Прийміть, будь ласка, співчуття від усіх українських братів. Скільки разів Україна говорила про те, що нашою країною держава-терорист не обмежиться! Польща, держави Балтії – це питання часу. Треба поставити на місце терориста. Чим довше Росія відчуває безкарність, ти більше буде загроз для усіх, кого можуть досягнути російські ракети,

– наголосив Зеленський.

Глава держави наголосив, що "цей ракетний удар був завданий по колективній безпеці, це дуже суттєва ескалація". Президент закликає до дій.

Володимир Зеленський звернувся до польського народу. Він наголосив, що Україна завжди підтримає Польщу.

Що відомо про падіння ракет у Польщі

Ввечері 15 листопада польські ЗМІ повідомили, у Польщі впали дві ракети. Також з'явилася інформація про те, що прем’єр-міністр Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.

У Пентагоні наразі обережно коментують ситуацію у Польщі. Зокрема, там не підтверджують те, що російські ракети, запущені по Україні, могли впасти на території Польщі. Однак жодних деталей там також не повідомляли.

У Білому домі повідомили про те, що наразі Вашингтон працює з Варшавою над збором додаткової інформації щодо вибуху у країні.

Однак американська розвідка запевняє інше. Та повідомили про те, що російські ракети все ж таки перетинали повітряний простір Польщі у вівторок, 15 листопада.

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