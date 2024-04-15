Де розташовані "схованки" російської ППО у Севастополі: партизани показали відео

Рух опору на тимчасово окупованому півострові не припиняє плідно працювати. Так, агенти "Атеш" викрили місцерозташування російських систем "пе-ве-о" у Севастополі.

Партизани сприяють Силам оборони у проведенні успішних операцій у Криму. Зокрема, відомо, що вони допомогли послабити ворожу ППО.

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Просто біля житлових будинків

Під час розвідки агент "Атеш" виявив кілька місць у Севастополі, де окупанти "заховали" засоби ППО. Як з'ясувалося, росіяни зовсім не цураються розміщувати свою зброю безпосередньо біля будинків місцевого населення, у такий спосіб наражаючи його на небезпеку.

Координати систем ППО противника були надані Силам оборони України, зазначили у русі опору. Крім того, там наголосили, що виявлення цього ворожого озброєння сталося давно. Дані відразу передали українським військовим, оскільки ворог міняє локацію своїх засобів протиповітряної оборони.

Втім, зараз партизани вже можуть показати, де саме окупанти зосереджували свої ППО.

Де ховається ворожа ППО / Фото "Атеш"

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Нагадаємо, раніше "Атеш" допоміг Силам оборони завдати удару по енергетичній інфраструктурі окупантів у Криму. Так, завдяки інформації від партизанів, захисники 24 березня атакували сховище палива у Гвардійському. Також ворог втратив три ємкості для зберігання нафтопродуктів.

Зазначимо, що "Атеш" працює не лише на окупованому півострові. Так, повстанці побували у найбільшому військкоматі Красноярська і з'ясували чимало цікавого.

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