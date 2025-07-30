На Лиманському напрямку російське командування виявляє особливу жорстокість до своїх військових. Фактично, окупантів заганяють у зони ураження українських сил.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 66 окрему механізовану бригаду імені князя Мстислава Хороброго.

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Як росіяни добровільно здаються в полон?

За словами військових, особовий склад окупаційної армії буквально заштовхують у так звані кіл-зони на "полях смерті", де вже лежать сотні тіл загиблих російських солдатів.

Водночас забезпечення військових медикаментами, харчами та навіть водою залишається на вкрай низькому рівні або зовсім відсутнє. Через це зростає кількість випадків добровільної здачі в полон російських військовослужбовців у смузі відповідальності 66 ОМБр.

Щоб потрапити в полон, окупанти вдаються до різних хитрощів: брешуть про втрату зв'язку, прикидаються загиблими чи зниклими безвісти. При цьому вони розуміють, що українська сторона ставиться до них краще, ніж власне командування.

Та є й ті, для кого командири страшніші навіть за смерть. Ті, хто сліпо підкоряють своє життя кровожерливому командуванню, зустрічають справедливий фінал – тотальний роз*об на полі бою!

– додали в 66 ОМБр.

До слова, нещодавно українські військові взяли в полон російського солдата за допомогою дрона з гучномовцем. З'ясувалося, що полонений окупант був поранений, йому надали медичну допомогу і допитали.