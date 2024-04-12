Божественна броня: російські священники на вертольоті "захищали" Курганську область від потопу
Росіяни вирішили вдатися до молитов, аби захистити власні території від потопу. Так, окупанти направили у Курганську область священників на вертольотах.
Четверо священнослужителів, як зазначають російські ЗМІ, провели "хрещену ходу" по повітрю, аби запобігти наводненню. У Курганській області побоюються, що їх регіон спіткає доля Оренбурзького краю.
Дивіться також Оренбург продовжує йти під воду: річка досягла критичного рівня, очікується пік повені
Молитви проти води
Російські священники на вертольотах у Курганській області провели хрещену ходу з Казанською Чиміївською іконою Божої Матері. Місцева єпархія переконана, що це допоможе уникнути потопу, який загрожує регіону – православні жителі області неодноразово зверталися з проханням "здійснити такий обліт у зв'язку із загрозою повені".
Священники прилетіли рятувати Курську область / російські ЗМІ
Повідомляється, що під час планового обльоту літаком АН-2 з метою моніторингу паводкової ситуації разом із фахівцями з надзвичайних ситуацій на борту були присутні й священники.
З такою ініціативою виступив митрополит Курганський та Білозерський Данило… Під час польоту священнослужителі читали акафіст Божої Матері та звершували молебень про подолання стихійного лиха,
– повідомили в єпархії.
Російські священники у вертольоті / російські ЗМІ
Раніше зазначалося, що з надзвичайниками та священниками мають полетіти і чиновники, але схоже вони передумали.
Політ священників з іконою: дивіться відео
Ситуація в Оренбурзі
5 квітня на річці Урал у районі міста Орськ Оренбурзької області прорвало дамбу. Вода почала поступово затоплювати домоволодіння. Під водою опинилися тисячі приватних будинків. Жителі Орська виходили на мітинги, на яких вимагали підвищити їм розмір компенсацій.
Станом на ранок 12 квітня в Оренбурзі підтоплено 4963 присадибні ділянки та 2687 домоволодінь. Лише за останню добу затопило 995 ділянок та 361 будинок.
Пік паводку триматиметься протягом двох днів – 12 – 13 квітня – а після очікується падіння рівня води.