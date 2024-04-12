Божественна броня: російські священники на вертольоті "захищали" Курганську область від потопу

Росіяни вирішили вдатися до молитов, аби захистити власні території від потопу. Так, окупанти направили у Курганську область священників на вертольотах.

Четверо священнослужителів, як зазначають російські ЗМІ, провели "хрещену ходу" по повітрю, аби запобігти наводненню. У Курганській області побоюються, що їх регіон спіткає доля Оренбурзького краю.

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Молитви проти води

Російські священники на вертольотах у Курганській області провели хрещену ходу з Казанською Чиміївською іконою Божої Матері. Місцева єпархія переконана, що це допоможе уникнути потопу, який загрожує регіону – православні жителі області неодноразово зверталися з проханням "здійснити такий обліт у зв'язку із загрозою повені".

Священники прилетіли рятувати Курську область / російські ЗМІ

Повідомляється, що під час планового обльоту літаком АН-2 з метою моніторингу паводкової ситуації разом із фахівцями з надзвичайних ситуацій на борту були присутні й священники.

З такою ініціативою виступив митрополит Курганський та Білозерський Данило… Під час польоту священнослужителі читали акафіст Божої Матері та звершували молебень про подолання стихійного лиха,

– повідомили в єпархії.

Російські священники у вертольоті / російські ЗМІ

Раніше зазначалося, що з надзвичайниками та священниками мають полетіти і чиновники, але схоже вони передумали.

Політ священників з іконою: дивіться відео

Ситуація в Оренбурзі