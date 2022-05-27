Російські священники організували змагання для молоді: метали гранати й розбирали автомати

Російська православна церква вкотре показала, що духовність в Росії явно не на першому місці навіть в самій церкві. Тож навіть церковні змагання там проводять з військовим нахилом.

Володимирська єпархія Російської православної церкви вирішила похизуватися змаганнями, які вона організувала. Називається це змагання "Святий воїн", а головний акцент зроблено саме військовій тематиці.

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Для прикладу, учасники змагалися в таких дисциплінах, як збирання-розбирання автомата та кидання гранати. Також були й інші фізичні вправи, як естафети та підтягування. До "інтелектуальних змагань" тут віднесли історію церкви та країни.



РПЦ проводить змагання, де треба кидати гранату / Фото eparh33.ru

При цьому такі змагання вже відбуваються не вперше. Це були восьмі за рахунком такі змагання.

Загалом було 19 команд з різних міст. А на трибунах за всім цим спостерігали студенти інституту служби виконання покарань та спецпризначенці.

Фастфудні подарунки

Щодо подарунків учасникам змагань, то їх вибір теж викликає здивування. Оскільки були як чоловічі, так і жіночі команди, то першим місцям подарували білети на кулінарний майстерклас.

А от ті команди, які посіли другі та треті місця, отримали сертифікати в фастфуди. Але чомусь організатори обрали не російські аналоги, а американські компанії, які поки залишилися працювати в Росії – піцерію Papa John's та кафетерій Baskin-Robbins.

РПЦ у війні проти України

Кремль активно використовує Російську православну церкву у війні проти України. Так, російський патріарх Кирил благословив російських солдатів на війну з Україною. А дії російський солдат в Україні називає "справжнім подвигом".

При цьому Кирил може потрапити у шостий пакет санкцій ЄС. Однак його ухвалення затримується через деякі проросійські позиції в європейських країнах.

Водночас Брянська митрополія РПЦ напряму вказує, що завдання російського солдата у цій війні – "стерти з лиця землі українську націю". Ці слова явно не мають нічого спільного з християнським вченням.

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