Російські танки попалися в міни-пастки українських саперів: фото знищеної техніки

Українські війська продовжують знищувати техніку російських окупантів. ЗСУ пустили на брухт декілька танків ворога за допомогою мін.

Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України 6 квітня.

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Інженерно-саперним підрозділом 95-ї бригади ДШВ ЗСУ знищено два танки Т-72Б російських окупантів,

– мовиться у повідомленні.

Зазначається, що саме так перевірили ефективність наших протитанкових мінно-вибухових загороджень танкові підрозділи окупаційних військ Росії.

Українські сапери знищили російські танки / Фото Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ