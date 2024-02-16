Пірати з-за порєбріка: туристи з Росії вкрали яхту у Карибському морі

Російські туристи взяли напрокат яхту за 30 мільйонів рублів і перегнали її з Карибського моря до Криму. Там вони почали здавати її в оренду для прогулянок Чорним морем.

В поле зору російських митників судно потрапило біля узбережжя Криму. Виявилося, що яхта мала підроблені документи та саморобний ідентифікаційний номер, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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Коли розпочалися пригоди яхти

Навесні 2019 року туристи з Росії відпочивали на островах Антигуа та Барбуда. Там вони взяли напрокат яхту за 30 мільйонів рублів та вирішили пограти в піратів Чорного моря. Росіяни перегнали судно до тимчасово окупованого Криму, щоб влаштувати там підпільний бізнес.

Згодом один із викрадачів зареєстрував яхту за підробленими документами. Судно почали здавати в оренду для прогулянок Чорним морем, де його й помітили російські митники.

Пірати в міжнародному розшуку

Як повідомляють російські ЗМІ, експертиза показала, що один із ідентифікаційних номерів яхти був виготовлений саморобним способом. Митники звернулися до фірми-власника судна і там очікувано підтвердили, що яхту викрали, а ватажок "піратського" злочинного угрупування взагалі перебуває у міжнародному розшуку.

Поліція Карибських островів також порушила кримінальну справу через викрадення судна.

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