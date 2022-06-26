Російські винищувачі випустили 2 ракети по позиціях ЗСУ на Херсонщині

По українських позиціях на Херсонщині вночі 26 червня ворожі винищувачі Су-35 випустили 2 ракети. Так само обстріляли Миколаївщину.

Так, ворог "Смерчем" атакував наші позиції на Миколаївщині. Втрат немає, повідомили в оперативному командуванні "Південь".

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Вранці у передмісті Миколаєва підрозділи протиповітряної оборони знищили безпілотник навідного оперативно-тактичного рівню. Росіяни проводили повітряну розвідку, аби навести артилерію на Миколаїв.

Обстріли Миколаївщини та бої на Херсонщині

Вночі росіяни накрили щільним вогнем Баштанський районі Миколаївської області. Гатили по сільськогосподарським угіддям. На щастя, обійшлось без постраждалих.

На Херсонщині тривають бойові дії. При цьому окупанти не цураються гатити один по одному, аби швидше втекти із зони активних дій та "списати" ураження колег на українських військових.

Крім того, в регіоні працюють партизани. Протидія колаборантам стає все активнішою.

Росіяни риють окопи на Півдні

У Чорному морі перебувають 2 ракетних кораблі з 16 крилатими ракетами на борту. Враховуючи зростання активності ворожих ракетних атак по всій Україні, в ОК "Південь" теж просять дотримуватися правил безпеки та не нехтувати повідомленнями про повітряну тривогу.

Радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов розповів, що на Півдні росіяни інтенсивно риють окопи. Вони навіть не думають нападати та готуються до оборони. Чиновник переконаний, що далі ситуація для Росії буде погіршуватися.

Він зазначив, що наразі є лише одна точка, де окупанти намагаються штурмувати – це напрямок Сєвєродонецьк – Лисичанськ. За словами Смірнова, зараз наша ключова позиція – контратакувати. Раніше ворог намагався атакувати по всіх фронтах, але це не дало успіху. Тепер окупанти концентрують війська та просто штурмують, бо не можуть нічого зробити. Радник прогнозує, що на цьому напрямку невдовзі можна чекати хороших новин.

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