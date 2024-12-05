Ворог обстріляв Миколаївщину: внаслідок удару загинув чоловік
Ввечері в четвер, 5 грудня, російські війська обстріляли Миколаївщину. На жаль, внаслідок ворожого ракетного удару загинув чоловік.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма. Варто зазначити, що окупаційна армія регулярно обстрілює різні населені пункти регіону.
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Що відомо про удар по Вознесенську
Ввечері 5 грудня в Миколаївській області оголошували повітряну тривогу у зв'язку з авіаційною загрозою, вона тривала з 16:06 до 16:40.
Згодом стало відомо, що окупанти атакували місто Вознесенськ.
На жаль, внаслідок вечірнього ракетного удару у Вознесенську загинув чоловік. Росія – країна терорист,
– написав Віталій Кім
Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
Нагадаємо, в ніч на 5 грудня російські війська завдали удару по Дніпропетровщині, використавши дві балістичні ракети "Іскандер-М". Також окупанти застосували 44 ударні безпілотники, більшість з яких збили сили ППО.