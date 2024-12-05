Ворог обстріляв Миколаївщину: внаслідок удару загинув чоловік

Ввечері в четвер, 5 грудня, російські війська обстріляли Миколаївщину. На жаль, внаслідок ворожого ракетного удару загинув чоловік.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма. Варто зазначити, що окупаційна армія регулярно обстрілює різні населені пункти регіону.

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Що відомо про удар по Вознесенську

Ввечері 5 грудня в Миколаївській області оголошували повітряну тривогу у зв'язку з авіаційною загрозою, вона тривала з 16:06 до 16:40.

Згодом стало відомо, що окупанти атакували місто Вознесенськ.

На жаль, внаслідок вечірнього ракетного удару у Вознесенську загинув чоловік. Росія – країна терорист,

– написав Віталій Кім

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Нагадаємо, в ніч на 5 грудня російські війська завдали удару по Дніпропетровщині, використавши дві балістичні ракети "Іскандер-М". Також окупанти застосували 44 ударні безпілотники, більшість з яких збили сили ППО.