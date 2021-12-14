Російські війська біля українських кордонів: Європарламент збереться на дебати

Депутати Європарламенту 14 грудня зберуться, щоб обговорити події із російськими військами на кордоні з Україною. За два дні вони мають поставити на голосування відповідну резолюцію.

Участь в обговоренні візьме головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, а за резолюцію мають голосувати 16 грудня. Про це повідомив представник України при ЄС Всеволод Ченцов.

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Вітаємо рішення Європарламенту про проведення дебатів 14 грудня щодо ситуації на українському кордоні та окупованих Росією територіях. Розраховуємо на сильні сигнали підтримки. Тільки консолідована міжнародна позиція може зупинити агресора,

– сказав Ченцов.

Він наголошує, що Росія має усвідомлювати важкі наслідки подальшої агресії.

Ймовірне вторгнення Росії в Україну: як відреагував світ

На зустрічі в Брюсселі міністри закордонних справ Німеччини та Франції чітко окреслили свою позицію щодо агресії Росії. У них є спільна думка про те, що Кремль зіткнеться з "дуже важкими наслідками" у разі широкомасштабної війни проти України.

Генерал США Марк Міллі заявляв, що дії Росії поблизу кодонів України викликають серйозне занепокоєння. На його думку, вторгнення може дестабілізувати ситуацію у світі.

Польща заявляла, що Росія, стягуючи війська до українських кордонів, перевіряє реакцію світу. У МЗС країни казали, що головний план Кремля у тому, щоб досягнути мети без військових методів.

Північноатлантичний альянс запевняв, що готовий надати Україні авіацію. До таких дій вдадуться, якщо Путін вирішить напасти на Київ.

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Повний текст допису Всеволода Ченцова

Вітаємо рішення Європарламенту про проведення дебатів 14.12 щодо ситуації на кордоні та окупованих РФ територіях. Розраховуємо на сильні сигнали підтримки. Тільки консолідована міжнародна позиція може зупинити агресора, РФ має усвідомлювати важкі наслідки подальшої агресії.