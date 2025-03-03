Росіяни контролюють логістику ЗСУ: в Deepstate розповіли про ситуацію на кордоні Сумщини
- Росіяни активно обстрілюють логістику ЗСУ на дорозі з Юнаківки до Суджі, контролюючи логістичні шляхи українських військ.
- Російські війська намагаються прорватися до села Новеньке, проте українські оборонці стримують ці спроби, запобігаючи закріпленню ворога вздовж кордону.
Українські війська потрапляють під вогонь росіян, коли рухаються із Сумської області до Курщини. Ворог обстрілює логістику та активізувався поблизу кордону з Україною.
Про це 24 Канал пише з посиланням на слова співзасновника проєкту Deepstate Романа Погорілого в ефірі Київ24.
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Українська логістика під вогневим контролем росіян
Останнім часом росіяни активно контролюють дорогу з Юнаківки до Суджі. Там противник обстрілює логістику, яка рухається до українських військових в Курській області.
Дорога із Сумщини до Суджі: дивіться карту
Росіяни штурмують українських захисників, аби прорватися в село Новеньке та взяти під контроль нашу логістику і вийти на КПП "Суджа". Однак Погорілий заявив, що в цьому селі окупантам закріпитися буде важко.
Село Новеньке в Сумській області: показуємо на карті
Окрім цього російська армія намагається вести бої вздовж кордону між Журавкою і Новеньким. На цьому напрямку ЗСУ роблять все можливе, аби стримувати ворожі війська та не дати їм закріпитися і накопичуватися.
У Державній прикордонній службі України повідомляють, що окупанти вже не вперше намагаються прорвати кордон у Сумській області та перерізати логістичні шляхи. Вороги атакують штурмовими групами, але Сили оборони України протидіють їхнім спробам та завдають уражень техніці та особовому складу.