Російські війська нарощують бойову підготовку на Донбасі, – розвідка
Джерело:Міністерство оборони України
Українська розвідка повідомила, що бойовики на Донбасі нарощують підготовку військовозобов'язаних запасу. Зокрема, від 29 червня до 3 липня на полігонах першого та другого армійських корпусів Росії окупанти проведуть третій етап зборів "резервістів".
У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України розповіли, що особливу увагу окупанти приділяють підготовці артилерійських та мінометних підрозділів бойовиків.
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До зборів також залучили офіцерів командування збройних сил Росії.
Командування збройних сил Росії нарощує підготовку військовозобов'язаних запасу для комплектування з'єднань і частин оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території,
– мовиться у повідомленні.
Окупанти ігнорують збори резервістів
- Тим часом окупанти не поспішають "збиратися".
- Минулі етапи зборів резервістів відбулися 17 – 19 та 22 – 26 червня. Явка бойовиків була настільки низькою, що їхнім ватажкам довелося запроваджувати штрафи.
- "Прогульникам" загрожує штраф у розмірі 30 тисяч російських рублів – близько 11 300 гривень. Щоб не платити, кожен горе-резервіст має отримати у "паспорті" штамп. Він свідчитиме про "взяття громадянина на військовий облік".