Російські війська – не надто сильні, щоб атакувати на всіх фронтах, – Кулеба

Перегрупування російських військ – це сигнал, що вони не здатні витримати тиск та продовжити наступ на Україну із трьох фронтів.

Про це заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю кориспонденці американської телекомпанії CNN Крістіан Аманпур.

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Кулеба про можливі причини "відведення" військ окупантів

Побоювання окупантів не втримати лінію фронту

У бесіді Кулеба відзначив, що рішення Москви щодо "відведення" військ на двох фронтах – біля Києва та Чернігова – збігається із моментом, коли українські Збройні Сили почали успішно відтісняти їх від невеличких населених пунктів. Тож, на думку Кулеби, їхній відступ – лише реакція на побоювання, що вони зможуть не втримати лінію фронту навколо Києва.

В гру "включився" Путін

Міністр закордонних справ України додав, що це також може бути свідченням залученості Путіна. Ймовірно, він нарешті усвідомив помилки початкової стратегії та почав вибудовувати більш реалістичні плани.

Я не можу уявити, що виведення російських військ з півночі України не є наказом,

– сказав Кулеба.

Стратегічна підготовка до наступу на Донбас

Разом з цим він застерігає, що виведення російських військ може бути спробою стратегічної підготовки до наступу на український Донбас. Однак для цього їм потрібно перегрупувати сили й вже зараз видно, що частина угрупувань вирушила до Білорусі.

Кулеба наголосив, що яким би не був подальший сценарій, українці не втомляться боротися за свою незалежність й висловив сподівання, що західний світ не втомиться нас підтримувати.

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