Російські війська обстріляли 13 населених пунктів на Донеччині: є загиблі
23 квітня 2022 , 12:14Читать новость на русском
Джерело:Національна поліція України
Впродовж 22 квітня окупанти обстріляли 13 населених пунктів на Донеччині. Руйнувань зазнав щонайменше 51 цивільний об’єкт – житлові будинки, школа, дитячий табір, ферма, адмінбудівлі.
Про це інформує Національна поліція України, наголошуючи, що внаслідок ударів поранено цивільних осіб. Кілька людей загинули.
Читайте також Богослужінь на Донеччині у Великодню ніч не буде
Які населені пункти обстрілювали
Упродовж минулої доби росіяни вдарили по таких населених пунктах Донеччини:
- Маріуполь,
- Лиман,
- Слов’янськ,
- Дружківка,
- Добропілля,
- Авдіївка,
- Олександрівка,
- Черкаське Черкаської громади,
- Новгородське,
- Богатир,
- Привілля,
- Богоявленка,
- Нью-Йорк.
Відомо, що ворог обстрілював мирне населення з авіації, реактивних систем залпового вогню "Град", танків та важкої артилерії.
Наслідки обстрілу / Фото Нацполіція України
Поліцейські відкрили кримінальні провадження за статтею порушення законів і звичаїв війни Кримінального кодексу України.
Зверніть увагу – Кремлю мало Донбасу: більше у відео