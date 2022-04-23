Російські війська обстріляли 13 населених пунктів на Донеччині: є загиблі

Впродовж 22 квітня окупанти обстріляли 13 населених пунктів на Донеччині. Руйнувань зазнав щонайменше 51 цивільний об’єкт – житлові будинки, школа, дитячий табір, ферма, адмінбудівлі.

Про це інформує Національна поліція України, наголошуючи, що внаслідок ударів поранено цивільних осіб. Кілька людей загинули.

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Які населені пункти обстрілювали

Упродовж минулої доби росіяни вдарили по таких населених пунктах Донеччини:

Маріуполь,

Лиман,

Слов’янськ,

Дружківка,

Добропілля,

Авдіївка,

Олександрівка,

Черкаське Черкаської громади,

Новгородське,

Богатир,

Привілля,

Богоявленка,

Нью-Йорк.

Відомо, що ворог обстрілював мирне населення з авіації, реактивних систем залпового вогню "Град", танків та важкої артилерії.

Наслідки обстрілу / Фото Нацполіція України

Поліцейські відкрили кримінальні провадження за статтею порушення законів і звичаїв війни Кримінального кодексу України.

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