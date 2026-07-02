Російські війська обстріляли лікарню у Херсоні: загинув медик, є поранена

Росія завдала удару по одному з лікувальних закладів Херсона. Внаслідок обстрілу загинув медичний працівник, ще одна працівниця лікарні зазнала поранень.

Про це повідомили у ДСНС.

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Що відомо про атаку?

Російські окупаційні війська вдень 2 липня здійснили черговий удар по Херсону. Ціллю ворога став один із медичних закладів міста, де в момент атаки перебували працівники лікарні.

Внаслідок обстрілу виникла пожежа на другому поверсі двоповерхової будівлі. На місце оперативно прибули підрозділи ДСНС, які ліквідували займання, працюючи в умовах постійної загрози повторних російських ударів.

Лікарня у Херсоні, яку атакувала Росія / Фото ДСНС

На жаль, атака забрала життя медичного працівника. Крім того, поранення отримала ще одна медична працівниця. Їй надають необхідну медичну допомогу, інформація про її стан наразі уточнюється.

Рятувальники після ліквідації пожежі продовжили працювати на місці обстрілу, обстежуючи пошкоджену будівлю та усуваючи наслідки атаки. Правоохоронці й профільні служби документують черговий воєнний злочин Росії проти цивільного населення України.

Ліквідація наслідків атаки по лікарні: дивіться відео

Які ще міста постраждали через атаку Росії?

Російські війська вдень 2 липня атакували Запоріжжя ударними безпілотниками, внаслідок чого пошкоджено цивільну інфраструктуру та постраждали мирні жителі.

Перші повідомлення про влучання надійшли близько 14:49 – дрон поцілив по території одного з підприємств, де були пошкоджені приміщення та трактор. Внаслідок цієї атаки поранення отримав чоловік, якого госпіталізували.

Згодом росіяни завдали ще одного удару, влучивши безпосередньо у спорткомплекс із басейном, що спричинило значні руйнування. Також через обстріл сталася пожежа у багатоповерховому житловому будинку, а пошкоджень зазнав фітнес-центр.

За даними начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, загалом внаслідок атак постраждали семеро людей. Серед поранених – четверо дітей віком 6, 7, 12 та 16 років, яким надають необхідну медичну допомогу.

Відомо, що один із постраждалих чоловіків перебуває у важкому стані, ще один – у стані середньої тяжкості. На місцях російських ударів працюють екстрені служби, а фахівці продовжують ліквідовувати наслідки атаки та документувати черговий воєнний злочин Росії.

Зазначимо, що російські війська також атакували Дніпропетровську область керованими авіабомбами. Унаслідок удару по Богинівській громаді загинула 7-річна дівчинка. Ще одну 11-річну дитину госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості. Також медичну допомогу надають трьом дорослим. Двоє з них перебувають у важкому стані.