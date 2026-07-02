Про це повідомили у ДСНС.

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Що відомо про атаку?

Російські окупаційні війська вдень 2 липня здійснили черговий удар по Херсону. Ціллю ворога став один із медичних закладів міста, де в момент атаки перебували працівники лікарні.

Внаслідок обстрілу виникла пожежа на другому поверсі двоповерхової будівлі. На місце оперативно прибули підрозділи ДСНС, які ліквідували займання, працюючи в умовах постійної загрози повторних російських ударів.