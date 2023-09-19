Російські війська обстріляли тролейбус у Херсоні: двоє пасажирів тяжко поранені

Російські військові продовжують тероризувати мирне населення України. Відомо, що окупанти обстріляли тролейбус у Херсоні. Внаслідок атаки поранень зазнали пасажири.

Росіяни не дають спокою Херсону й області. Вони регулярно обстрілюють регіон, тероризуючи мирне населення. На жаль, зранку 19 вересня ворог знову атакував сам Херсон.

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Обстріляли тролейбус

Як зазначив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, поранень зазнали двоє пасажирів тролейбуса. Мовиться про чоловіків віком 33 і 57 років. За наявною інформацією, їх ушпиталили. Потерпілим проводять обстеження та надають усю необхідну медичну допомогу.



Внаслідок атаки постраждали двоє пасажирів тролейбуса / Фото Прокудіна

Росіяни обстріляли тролейбус у Херсоні: дивіться відео

Детальніше про ситуацію розповів начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. За його словами, окупанти обстріляли Корабельний район о 09:35. На вулиці Нафтовиків вони поцілили у тролейбус №9. Він зазначив, що поруч перебував старший сержант поліції, котрий загинув внаслідок атаки.



Ворог влучив у тролейбус на вулиці Нафтовиків / Фото Мрочка

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що внаслідок артилерійського обстрілу Херсону загинув 49-річний сержант поліції. Він висловив співчуття родині загиблого поліцейського.



Росіяни влучили у тролейбус з пасажирами / Фото Ігоря Клименка

Що стосується потерпілих, то вони тяжко поранені. Артилерія окупантів понівечила тролейбус.

Внаслідок обстрілу також загорілася складська будівля. Рятувальники ліквідовують пожежу площею близько 1000 квадратних метрів.

Звернімо увагу, що напередодні на Херсонщині збільшили комендантську годину. З понеділка 18 вересня вона триватиме 10 годин –Рішення про її продовження ухвалили у Радіо оборони області. Це означає, що без поважних причин у цей час бути на вулицях населених пунктів суворо заборонено.