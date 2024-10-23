Російські війська окупували Новосадове: DeepState оновили карту фронту

У ворога були просування за 22 жовтня. Усі вони – на території Донецької області.

Нову карту за день опублікували у DeepState. Оновлення стосуються вівторка, 22 жовтня.

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Окрім Новосадового у росіян є успіхи біля кількох пунктів

Аналітики стверджують, що ворогам вдалось взяти під контроль Новосадове, що у Лиманській територіальній громаді.

Росіянам вдалось окупувати Новосадове: дивіться на карті

Також просування ворога були зафіксовані біля таких населених пунктів:

у Кругляківці;

біля Богоявленки;

поблизу Зоряного;

біля Селидового;

біля Новодмитрівки.

Ситуація змінилась біля Кругляківки: дивіться на карті

Яка ситуація біля Селидового: дивіться карту

Уточнено ситуацію в Торецьку,

– додали у DeepState.

Зазначимо, що напередодні те, що росіяни штурмують позиції українських військ у Торецьку, підтвердили у Генштабі ЗСУ. У місті тривають важкі бої.

В ОТУ "Луганськ" наголошували, що окупанти намагаються закріпитись в населеному пункті, проте його фактично не існує. Лінія зіткнення практично переміщається, тому встановити, хто саме і що контролює – дуже важко.



Ситуація в Торецьку: дивіться на карті