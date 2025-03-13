Росіяни масовано обстріляли Херсон та атакували Одещину безпілотниками

В ніч на 13 березня російська окупаційна армія завдала масованих ударів по Херсону. Також ворожі війська атакували Одещину ударними безпілотниками.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Херсонської МВА Романа Мрочка.

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Російські війська обстрілюють Україну

Близько пів на першої ночі Роман Мрочко повідомив, що Херсон перебуває під масовим обстрілом ворога. Начальник МВА закликав мешканців міста перебувати в укриттях.

О 00:55 Мрочко додав, що російський обстріл Херсона продовжується.

Перебувайте в укриттях та не підходьте до вікон,

– написав чиновник.

Також цієї ночі російські війська запустили по Україні ударні БпЛА. Під атакою ворога опинилася зокрема Одещина: близько 01:09 в регіоні пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух "Шахедів" у напрямку Чорноморська.

Важливо! Оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

До слова, раніше вибухи пролунали також у Києві. Мер столиці Віталій Кличко повідомив про роботу сил ППО та закликав перебувати в укриттях.