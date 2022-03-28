Російські війська завдали ракетного удару по нафтобазі на Рівненщині

Загарбники 28 березня завдали удару по Рівненській області. Росіяни знову обстріляли нафтобазу.

Війська держави-агресорки знову атакували Рівненщину. Про це у мережі повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

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Загарбники обстріляли нафтобазу на Рівненщині

Глава ОВА зазначив, що ворог ввечері 28 березня завдав ракетного удару по Рівненській області.

Це знову нафтобаза,

– уточнив Коваль.

Він додав, що на місце виїхали співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також хімічної лабораторії.

Коваль нагадав, що на Рівненщині станом на 21:20 все ще триває повітряна тривога. Тому всім необхідно перебувати в укриттях.

Коваль про атаку на Рівненську область: дивіться відео

Атака на нафтобазу в Дубно: що відомо

Російські військові 26 березня завдали ракетних ударів по нафтобазі в Дубно, що в Рівненській області. Внаслідок ударів окупантів обійшлося без жертви. Однак нафтобаза знищена вщент.

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