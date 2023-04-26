Ворог змінив тактику застосування дронів та авіаударів: до яких хитрощів вдається на Сході

Ситуація на фронті залишається важкою. Ворог продовжує обстрілювати позиції наших захисників з артилерії, а на деяких напрямках навіть намагається наступати.

Про це 24 Каналу розповів керівник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський. Він додав, що росіяни продовжують штурмувати позиції Збройних Сил України за допомогою малих піхотних груп, хоча мають в наявності техніку.

Дивіться також Не маємо права на слабкі місця, – командувачі доповіли Зеленському про ситуацію на полі бою

ЗСУ покращили позиції на деяких напрямках

За його словами, ситуація на Донецькому та Запорізькому напрямках залишається стабільно важкою. На Запоріжжі ворог не атакує, але регулярно обстрілює позиції військових і населені пункти з РСЗВ та ствольної артилерії.

"Ворог продовжує атаки малими піхотними групами, без підтримки техніки, хоча має у наявності танки. Це свідчить про те, що ворог зробив так звану демонстрацію присутності – показав, що має на цьому напрямку техніку, або ж ця техніка перебуває на обслуговуванні й тому її не застосовує", – розповів Дмитрашківський.

Військовий додав, що російські загарбники змінили тактику застосування БпЛА та авіації та збільшили присутність розвідувальних дронів.

"Вчора вперше ворог застосував дещо іншу тактику застосування дронів-камікадзе – вдень запустив "Шахеди", а за ними "Ланцети". Щодо авіації, то ворог підняв у небо три літаки, два з яких мали завдання відволікати нашу ППО, а третій наносив вогневе ураження. Попри ці хитрощі збоку ворога, наші воїни змогли покращити свої позиції на деяких напрямках", – наголосив Дмитрашківський.

Ситуація на фронті: головне