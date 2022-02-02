Російські військові у Білорусі розпочали етап бойового злагодження на полігонах
Джерело:ТАСС
На полігоні у Білорусі військовослужбовці почали відпрацювання ведення оборони та "боротьби з незаконними збройними формуваннями". Відбувається це межах перевірки сил реагування "Союзної держави".
Бойове злагодження російських та білоруських військових почалося на полігонах Домановський, Гозький, Обуз-Лесновський, Брестський і Осиповицький.
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Як відомо, участь у контрольних заняттях з тактичної та вогневої підготовки взяли:
- мотострілецькі підрозділи,
- екіпажі танків,
- бойові машини піхоти.
У Міноборони Росії додали, що підрозділи збройних сил двох країн "в єдиних бойових порядках відпрацьовують різні прийоми і способи бойових дій".
Що відомо про навчання "Союзна рішучість-2022"
Про спільні військові навчання Володимир Путін та Олександр Лукашенко домовилися ще у грудні 2021 року. Тобто, якраз перед планованими на початок січня перемовинами з НАТО, США та ОБСЄ щодо ультиматуму Кремля про надання "письмових гарантій безпеки".
- на першому етапі "навчань", який пройде до 9 лютого, на території Білорусі будуть створені угруповання військ. Також планується організація охорони і оборони важливих державних, військових об'єктів і повітряного простору;
- другий етап пройде з 10 по 20 лютого. У його рамках планується відпрацювати відбиття зовнішнього нападу, протидію тероризму та захист інтересів "Союзної держави".
У Держдепартаменті США заявили, що Росія може використовувати перекидання військових до Білорусі для вторгнення в Україну.
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