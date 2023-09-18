Заплямовані українською кров'ю: російські військові брали участь у параді в Мексиці
Джерело:Оксана Драмарецька
У розпал повномасштабної війни Росії проти України, Мексика дозволила військовим країни-агресора брати участь у параді до Дня незалежності 16 вересня. Пані посол нашої держави різко відреагувала.
Пані посол України в Мексиці у соцмережі X, раніше відомій як твітер, різко звернулася до глави цієї держави через присутність на заході російського військового контингенту, пише 24 Канал.
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Російські загарбники на параді в Мексиці
Драмарецька дорікнула мексиканському лідеру, що він дозволив російським солдатам брати участь у параді.
Військово-цивільний парад, заплямований участю російського полку: чоботи і руки військових злочинців заплямовані українською кров'ю. Наскільки послідовною є ваша політика нейтралітету і ваше засудження російської агресії проти моєї країни, пане Лопес Обрадор?
– запитала пані посол України в Мексиці.
До речі, у цьому параді, окрім представників країни-агресора, брали участь делегації з 19 інших держав. Зокрема, серед присутніх Беліз, Бразилія, Чилі, Китай, Колумбія, Південна Корея, Куба, Домініканська Республіка, Еквадор, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Непал, Нікарагуа, Панама, Росія, Уругвай, Чилі, Шрі-Ланка і Венесуела.
Міноборони Мексики назвало всі країни "друзями". Ба більше, заявило, що ці контингенти "звеличували" подію, "демонструючи братерство, яке об'єднує Мексику з країнами Америки, Європи та Азії".
У Гаазі починають слухання щодо геноциду Росії проти України
- Зауважимо, що 18 вересня Міжнародний суд ООН в Гаазі розпочинає слухання за позовом України до Росії. Він стосується геноциду наших громадян, який здійснює країна-агресор від початку вторгнення.
- У позові Київ вимагає притягнути Москву до відповідальності за спотворення поняття "геноцид" для виправдання нападу на Україну.