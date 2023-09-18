Заплямовані українською кров'ю: російські військові брали участь у параді в Мексиці

У розпал повномасштабної війни Росії проти України, Мексика дозволила військовим країни-агресора брати участь у параді до Дня незалежності 16 вересня. Пані посол нашої держави різко відреагувала.

Пані посол України в Мексиці у соцмережі X, раніше відомій як твітер, різко звернулася до глави цієї держави через присутність на заході російського військового контингенту, пише 24 Канал.

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Російські загарбники на параді в Мексиці

Драмарецька дорікнула мексиканському лідеру, що він дозволив російським солдатам брати участь у параді.

Військово-цивільний парад, заплямований участю російського полку: чоботи і руки військових злочинців заплямовані українською кров'ю. Наскільки послідовною є ваша політика нейтралітету і ваше засудження російської агресії проти моєї країни, пане Лопес Обрадор?

– запитала пані посол України в Мексиці.

До речі, у цьому параді, окрім представників країни-агресора, брали участь делегації з 19 інших держав. Зокрема, серед присутніх Беліз, Бразилія, Чилі, Китай, Колумбія, Південна Корея, Куба, Домініканська Республіка, Еквадор, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Непал, Нікарагуа, Панама, Росія, Уругвай, Чилі, Шрі-Ланка і Венесуела.

Міноборони Мексики назвало всі країни "друзями". Ба більше, заявило, що ці контингенти "звеличували" подію, "демонструючи братерство, яке об'єднує Мексику з країнами Америки, Європи та Азії".

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