Російські військові на Донеччині обезголовили українського воїна, – генпрокурор

Генеральний прокурор України Андрій Костін 18 червня повідомив про новий воєнний злочин окупантів. Росіяни стратили ще одного українського військового.

Генпрокурор у соцмережі Х, раніше відомій як твітер, зазначив, що цей злочин стався, коли наш захисник вирішив здатися у полон росіянам. Подібні дії зі стратою українських військовополонених окупанти вчиняли вже не вперше.

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Що відомо про страту українського воїна

Костін розповів, що Офіс генпрокурора отримав інформацію, що російські командири віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців. А натомість окупанти наказали вбити їх з винятковою жорстокістю – шляхом обезголовлення.

Факт обезголовлення українського захисника зафіксовано на Донеччині. Це жахливе варварство, якому не місце у 21-му сторіччі. І це черговий доказ, що воєнні злочини, які чинить агресор – не поодинокі інциденти, а спланована стратегія російського режиму,

– пояснив генпрокурор.

Він також зауважив, що ці злочинні накази були віддані на рівні керівництва батальйону та роти окупаційних військ.

"Не залишимо ці злочини безкарними. Закликаю весь цивілізований світ до ізоляції та покарання країни-терориста", – закликав Костін.

Що додали про страту в Офісі генпрокурора

В Офісі генпрокурора також додали, що цей воєнний злочин стався у Волноваському районі Донецької області.

Під час проведення аеророзвідки на одній з бойових позицій в Донецькій області українські військові виявили пошкоджений броньований автомобіль Сил оборони України. На ньому перебувала відрізана голова українського захисника,

– мовиться у дописі.

Наразі, як зазначили прокурори, за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

"У межах слідства вживаються всі необхідні заходи задля встановлення обставин події. Перевіряється причетність конкретних військовослужбовців Росії до вчинення цього злочину", – написали в Офісі генпрокурора.