Російські військові готуються до загострення ситуації в Калінінграді й везуть сім'ї вглиб країни

Військовослужбовці у російському Калінінграді отримують наказ вивезти свої сім'ї та майно. Дехто з них не розуміє причин таких розпоряджень.

Про це розповів журналіст Роман Цимбалюк. Він зазначив, що у зв'язку із заявами вищого військово-політичного керівництва Росії командування 11 армійського корпусу готується до загострення ситуації в області.

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"Наразі керівний склад 11 АК та деяких підлеглих військових частин вивозить сім'ї разом зі своїм майном углиб території Росії. До того ж як завжди, підлеглий особовий склад ні про що не інформують, тому військовослужбовці, які знають про вивезення сім'єю командування, здивовані", – написав Цимбалюк.

Готуються до оборони

Росіяни погрожували Україні блискавичною війною та захопленням територій, але наразі риють шанці та зводять оборонні споруди на території Брянської та Курської областей. Про це розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України. Також загарбники на кордоні посилюють систему протиповітряної оборони.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що ворог в Курській та Брянській областях зосереджує військові формування та намагається залякати українців. Проте загарбники не поновлюють наступ.

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Що відбувається в російському командуванні

Британська розвідка заявляє, що Росія позбувається від вищого військового командування, яке причетне до неуспіху "спецоперації" в Україні. Впродовж кількох минулих тижнів посад позбулися кілька високопоставлених командирів.

Зокрема, генерал-лейтенанта Сергія Кисіля більше не керуватиме 1-ю гвардійською танковою армією, бо не загарбав Харків. Також відсторонили віцеадмірала Ігоря Осипова, що командував Чорноморським флотом. Причиною є крейсер "Москва", який пішов на дно.

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Росіяни отримають відповідь

Позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович сказав, що росіяни влаштовують провокації на кордоні із Сумською областю. Через це вони мають бути готовими до неочікуваних атак на свою територію. Проте Арестович наголосив, що Україна не планує розгортати бойові дії безпосередньо на території окупантів.