Росія втратила контроль над Чорним морем: яких цілей досягає Україна знищуючи ворожий флот

Удари по російських кораблях суттєво ускладнюють "життя" Чорноморському флоту Росії. Вони змушені розосереджувати свої судна.

Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що можна зробити обережний висновок – Росія вже не має потужного домінування у Чорному морі.

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Які проблеми виникли в Чорноморського флоту

Як наголосив Маломуж, російський флот вже не може вільно пересуватися по акваторії Чорного моря. Він регулярно стає об'єктом атак підрозділів ЗСУ, українських спецслужб, Сил спеціальних операцій тощо.

Ворог почуває себе досить некомфортно. Тому змушений змінювати розміщення власних кораблів.

Окупанти вирішили розосередити кораблі та підводні човни. Але ми це відстежувати. Ми контролюємо, що відбувається у Чорному морі. І знаємо, що перебуває під Керчю, Феодосією, що перебуває в Новоросійську. І коли воно все буде виходити,

– зазначив Маломуж.

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Україна має певні засоби, які можуть діставати по кораблях Чорноморського флоту та інших військових об'єктах в Криму. Є як далекобійні крилаті ракети на кшталт Storm Shadow, так і перероблені ракети до С-200, надводні дрони тощо.

Ми створили такі умови для Чорноморського флоту. Комфорту для них не буде. Будемо по всьому морі знищувати Чорноморський флот,

– підкреслив Маломуж.

Удари по російських кораблях: коротко