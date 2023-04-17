Російські військові – нелюди, які готові вбивати дітей і жінок: шокуюче перехоплення СБУ

Російська пропаганда з початку повномасштабного вторгнення і попри всі докази пробує доказати, що нібито рятує український народ від нелегітимної влади. Однак нове перехоплення, яке нещодавно зробила СБУ на Сході України, яскраво демонструє плани Кремля.

Окупанти цинічно вбивають українців і мають вказівку на повне наше знищення "згори". Їх не турбує ані те, чи перед ними військові, чи мирні, не турбує стать жертв, не турбує їхній вік.

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Наказ на повну зачистку

Про це повідомив сам окупант у розмові зі своєю дружиною, якого відправили в Україну у грудні 2022 року. А ще поділився, що сам був шокований почутим. І при повному розумінні злочинних наказів командування, він не збирається зупинятися, як і належить беззаперечному рабу російської системи.

Нам треба вбивати неповнолітніх, жінок, усіх. Прикинь? Знищення повне відразу, взагалі просто: "стріляйте, нах*й". Я готовий, але я, якщо чесно, підох*їв. Нам усе пояснили: чотирнадцяти, вісімнадцяти, дівчина, пох*й – просто наповал. Ідемо в зачистку,

– розповів російський військовий.

Однак опрацьоване системою нелюдське ставлення показала й дружина окупанта. Словами чоловіка вона не шокована та не обурена, натомість виправдовує звірячі злочини окупантської армії її країни. На її думку, з територій, де ведуться бойові дії, мирне населення виїхало, тож можна вбивати тих, хто залишився.

Ми коли вдома були, дивилися новини, з тобою говорили на цю тему. Хто був мирний – усі поїхали,

– сказала вона.

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Проти російських злочинців відкрито уже десятки тисяч проваджень

Відтак українські захисники докладають максимум зусиль, аби росіяни "поїхали" додому якомога швидше і виключно в чорних пакетах. І рідні, які в комфорті очікують їх вдома, не повинні заламувати у сльозах руки та питати "за що".

Також правоохоронці України роблять все, щоб притягнути всіх російських воєнних злочинців до відповідальності. Так, наразі слідчі СБУ розслідують понад 34 тисячі проваджень за статтею 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

Згідно з ККУ, порушення частин цієї статті карається: