На що йдуть росіяни, аби не потрапити в штурми на Херсонському напрямку: "Атеш" з'ясував
- Російські військові на Херсонському напрямку уникають штурмів, затягуючи підписання накладних і допускаючи помилки в документах.
- Водії навмисно ламають автомобілі, аргументуючи це браком запчастин.
- Зростає кількість саботажів та відмов у виконанні наказів у 205-й мотострілецькій бригаді російської армії.
Військові російської армії будь-якою ціною намагаються не йти на штурми на Херсонському напрямку. Внаслідок цього вони вдаються до хитрощів.
Зокрема, окупанти спеціально ламають авто. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на партизанський рух "Атеш".
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Що роблять росіяни, щоб не потрапляти в штурми
За даними "Атеш", російські військові, що відповідальні за озброєння та човни, затягують підписання накладних, а також свідомо допускають безліч помилок у документах. Там зазначають, що такі дії окупантів заважають нормальному постачанню та сповільнюють підготовку до бойових операцій.
Серед військовослужбовців 205-ї мотострілецької бригади, дислокованої в районі Таврійська, зростає кількість саботажів і відмов виконувати накази командування,
– додають в "Атеш".
Окрім цього, водії ламають автомобілі та не поспішають ремонтувати їх, аргументуючи це браком запчастин та складністю ремонту. В "Атеш" кажуть, що це робиться для того, щоб виграти час перед ротацією і дочекатися, поки підрозділ не відведуть у тил.