У Росії різко зросла кількість тих, хто відмовляється йти на війну проти України

В російській армії збільшується кількість військових, що ухиляються від бойових дій проти України. Окупанти самовільно залишають частини.

В російських опозиційних ЗМІ опублікували наказ заступника міністра оборони Росії Горемикіна щодо стрімкого збільшення відмов від служби. Скріншот наказу свідчить про зростання випадків самовільного залишення військових частин, повідомляє 24 Канал.

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Горемикін вимагає затримати втікачів

Станом на 7 серпня 2023 року зафіксовано 16 239 випадків, і тільки 14.5% осіб було затримано. Заступник міністра оборони Росії висловлює вимогу виявити, затримати та притягти до відповідальності тих, хто втік з армії.

Також відомі списки "самовільників", мобілізованих із окупованої Донеччини цього року – їх 2828. Втікачів розшукують, використовуючи сигнали мобільних телефонів.



Покаранням може бути позбавлення волі на 5 років, проте суди ситематично виносять умовний вирок та відправляють осіб на фронт.



Відповідно аналізу звітів військових судів російського опозиційного видання відомо, що з березня зросла кількість вироків за статтею "самовільне залишення частини". Серед засуджених виявили контрактників та мобілізованих.

На війну заманюють високими зарплатами

Росія намагається заманити в армію мешканців бідних регіонів високими зарплатами. Британська розвідка провела аналіз впливу підвищення заробітної плати на російські війська.

Перед повномасштабним вторгненням зарплата лейтенанта російської армії становила 81 200 рублів. У жовтні 2022 року, у зв'язку з проблемами на фронті, Путін оголосив, що навіть мобілізованим виплачуватимуть 195 000 рублів на місяць.

Молодші офіцери, які беруть участь в бойових діях в Україні, отримують понад 200 000 рублів на місяць. Ця сума перевищує мінімальну зарплату середнього росіянина більше ніж у 2,7 раза, що становить 72 851 рубль.



Виплати для окупантів стали стимулом для чоловіків із бідних регіонів приєднуватися до російської армії.

Що відомо про мобілізацію в Росії