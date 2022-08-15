росіяни відкрили повторний обстріл, коли рятувальники ліквідовували пожежу: є постраждалі

російські військові скоїли черговий звірський вчинок. Окупанти обстріляли українських рятувальників на Донеччині, які гасили пожежу внаслідок обстрілу.

Один рятувальник у важкому стані

Інцидент стався 14 серпня, коли рятувальники гасили пожежу покрівлі складської будівлі в місті Білицьке. Окупанти завдали повторного обстрілу, внаслідок чого отримали поранення рятувальники Юрій Фесун та Юрій Мінаков.

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Як розповіли в ДСНС, вночі молодший сержант служби цивільного захисту Юрій Мінаков на реанімобілі був доставлений до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.І.Мечникова. Наразі він у реанімації у важкому стані.

Юрій Фесун перебуває в травматологічному відділенні лікарні інтенсивного лікування у Добропіллі, Покровського району. Його стан задовільний.

Яка ситуація на Донеччині

Наразі найбільш напружена ситуація саме в Донецькій області, де не вщухають обстріли Окупанти наступають відразу на декількох напрямках та обстрілюють цивільних та військових.

У ніч проти 15 серпня окупанти відкривали вогонь по Бахмуту, який має стратегічне значення. Заступник Бахмутського міського голови Олександр Марченко розповів, що ворог поцілив у два мікрорайони міста. Обстріл тривав годину.

Також 12 серпня окупанти завдали удару по Краматорську. Глава Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко інформував про двох загиблих і 13 поранених цивільних.

Через постійні обстріли та загрозу гуманітарної катастрофи уряд оголосив про обов'язкову евакуацію місцевих жителів з Донецької області. Станом на 15 серпня у рамках обов'язкової евакуації виїхало близько 6 тисяч людей. У планах евакуювати ще 340 – 350 тисяч людей.

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